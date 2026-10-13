Papa, i social abbracciano Leone dopo l’annuncio dell’intervento: 5.7 milioni di interazioni in due giorni

(Adnkronos) –

Il nodulo di Leone XIV, comunicato l’11 ottobre durante l’Angelus, unisce gli utenti online: sul Papa +338% di conversazioni e +2181% di interazioni nelle due ore dopo l’annuncio. Sono state 5.7 milioni le interazioni in due giorni. Socialcom, in collaborazione con la piattaforma Social Data, ha raccolto e analizzato i dati sul tema della malattia di Papa Leone XIV per Adnkronos.

Dall’annuncio della malattia del Papa di domenica scorsa, sui social c'è stato un aumento +338% di conversazioni e +2181% di interazioni nelle due ore successive alla comunicazione. Da domenica 280mila conversazioni e 5.7 milioni di interazioni: ogni post genera in media 20 like, commenti, ricondivisioni. L’emozione dominante è l’affetto per Leone XIV. La metà degli utenti esprime speranza e solidarietà, uno su cinque amore e affetto, uno su dieci shock e il 6% preoccupazione. Dove se ne parla nel mondo? Italia e Usa registrano più conversazioni, seguite da Brasile, Colombia (il Papa dovrebbe essere in America Latina a novembre), Canada, India, Giappone, Australia ed Europa. Tre utenti su quattro sono uomini e la metà ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (46.8%), uno su quattro tra i 35 e i 44 anni.

In confronto ad altri temi se ne parla più del calcio (+58%), quattro volte la Formula 1, 7 volte i conflitti in Iran, Ucraina e Gaza e 28 volte più del maltempo. Quanto a ciò di cui discutono di più gli utenti, l’intervento chirurgico trova spazio in 3 post su 4; la gravità della situazione preoccupa la metà delle persone online e il 41% parla dei medici del Gemelli che se ne occuperanno; un quarto degli utenti discute dell’importanza della preghiera per sostenere il Papa e il 14% commenta la diagnosi.

Tra i post più visti dei politici su X quello della premier Giorgia Meloni, con 738mila views, il presidente Sergio Mattarella con 60mila views, il vice premier Antonio Tajani con quasi 10 mila, il presidente del Senato Ignazio La Russa con quasi 4 mila. Quello dello stesso Pontefice registra 290mila views. Tra i post più visti delle testate internazionali Fox News, Cnn, l’austriaca Zib e The New York Times. "La nostra ricerca ci dice che, in un'epoca di frammentazione – spiega Luca Ferlaino, presidente di Socialcom – la vulnerabilità di una guida spirituale globale rimane uno dei pochissimi catalizzatori capaci di generare una reale e trasversale comunità emotiva su scala nazionale e mondiale”.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)