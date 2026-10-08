Orlandi-Gregori, sopralluogo Commissione in allora condominio Mirella e bar famiglia amica Sonia ﻿

(Adnkronos) – Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, guidata dal presidente Fabio Roscani, ha svolto oggi un sopralluogo nel condominio di via Nomentana dove abitava la famiglia Gregori e nel locale di via Nomentana 81 dove all’epoca si trovava il bar della famiglia di Sonia De Vito, amica di Mirella. Un focus diretto sui luoghi in cui la ragazza fu vista l’ultima volta prima di sparire nel nulla: dopo una citofonata infatti Mirella uscì’ di casa e passò al bar dove si trovava l’amica poi, forse prima di un appuntamento, se ne persero le tracce. “E’ stato un sopralluogo molto interessante e utile ai fini dei nostri lavori”, ha spiegato all’Adnkronos Roscani aggiungendo che nei locali dell’allora bar “abbiamo rilevato la presunta presenza di un locale sotterraneo sigillato sul quale dovranno essere svolti accertamenti. Sono emersi anche altri elementi di interesse che ritengo debbano essere approfonditi”. A quanto si apprende potrebbe esserci una sorta di cantina, che non compariva in pianta, e che al momento non e’ accessibile. Inoltre dal sopralluogo e’ emerso che il bar aveva una sola uscita ma alle spalle c’era una sorta di chiostrina, un cortile interno. Tra i partecipanti alla delegazione il senatore ed ex presidente Andrea De Priamo, il vicepresidente Roberto Morassut (Pd), il segretario Paolo Emilio Russo (Fi), Pd, Stefania Ascari (M5s), Ilaria Cavo (Nm), Dario Iaia (Fdi), la senatrice Daisy Pirovano (Lega) oltre ai consulenti e un ingegnere del catasto. Ad aprile scorso la Commissione ascoltò’ in audizione Moreno Balestro, capo settore Servizi catastali della Direzione centrale Servizi catastali proprio per fare accertamenti preliminari basati sulle planimetrie in particolare del bar e per capire se all’epoca avesse delle altre vie d’uscita oltre alla principale; gia’ allora si ipotizzò’ di fare un sopralluogo per rendersi conto direttamente degli spazi.

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