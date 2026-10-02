Olesen (Novo): “Vogliamo essere simbolo di prevenzione”

(Adnkronos) – "Questa corsa di 5 chilometri è un modo per dimostrare che abbiamo davvero a cuore le persone affette da malattie come il diabete. Vogliamo essere un simbolo di prevenzione nella società, oltre a portare, ovviamente, i nostri farmaci innovativi sul mercato". Così Jean Pii Olesen, General Manager Novo Italia, al termine della 5K@Easd che si è tenuta oggi a Milano. Una corsa di 5 chilometri inserita nel programma del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). "Il progetto 'Vulnerabili'", che fornisce gratuitamente e in modo permanente insulina e dispositivi per la somministrazione a strutture socio assistenziali che si prendono in carico persone indigenti con diabete, "è il simbolo di ciò che facciamo. Abbiamo profondamente a cuore le persone e la comunità locale. Prendersi cura dei più vulnerabili nella società è un ottimo esempio", conclude Olesen.

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