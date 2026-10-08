Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt: giornata da incubo

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Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt. Il maltempo si abbatte sulla Capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattina, con inevitabili ripercussioni sul traffico, in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche, anche al di fuori del Grande Raccordo Anulare, alle aree centrali. Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma nella notte, dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina, decine quelli della Polizia locale. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente le conseguenze della pioggia e del forte vento, che hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni. La mappa in tempo reale del sito Luceverde evidenzia rallentamenti e code sul tratto urbano dell'A24, sulla Flaminia e sulla Cassia a Roma Nord. Situazione analoga sulla Salaria, sulla Tangenziale Est e sulla Tiburtina. Rallentamenti e code anche per chi entra a Roma da Sud: traffico bloccato su Colombo e via del Mare, sulla Pontina conseguenze anche per un incidente.

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