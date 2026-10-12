Napoli, 50enne pestato da branco ragazzini e investito da camion rifiuti: rischia amputazione gamba – IL VIDEO

(Adnkronos) – Un uomo di 50 anni è stato vittima di un violento pestaggio a piazza Vanvitelli a Napoli, luogo della movida dei giovani. Un video che sta circolando nelle ultime ore mostra il 50enne accerchiato da una decina di persone e, una volta a terra, un mezzo della nettezza urbana che lo investe, causandogli gravi fratture a una gamba. Sul caso, che si è verificato nella tarda serata di sabato, sono in corso le indagini. Secondo la ricostruzione, il 50enne sarebbe intervenuto in difesa delle figlie minorenni, infastidite e aggredite da altri giovani, ma sarebbe stato accerchiato da un branco di ragazzini. Ricoverato in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli, è già stato sottoposto a un delicato intervento alla gamba per evitare l'amputazione dell'arto rimasto gravemente ferito. Il video dell'aggressione è stato condiviso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli: "Ecco le immagini del gravissimo pestaggio ad opera di un branco di ragazzini avvenuto sabato notte a p.zza Vanvitelli del sig. Roberto e successivo investimento da parte del mezzo dell'Asia. L'uomo è in codice rosso al Cardarelli ed è già stato sottoposto a un delicato intervento", ha scritto. "Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’intera Amministrazione comunale e Asia Napoli esprimono la propria solidarietà e vicinanza all’uomo coinvolto nei fatti di violenza avvenuti la scorsa notte in piazza Vanvitelli e alla sua famiglia e seguono con partecipazione le condizioni di salute esprimendo profondo rammarico per l’intero accaduto", si legge in una nota del Comune, a proposito del 50enne aggredito al quartiere Vomero dopo aver difeso le sue due figlie. "L’azienda garantirà la piena collaborazione con le Autorità competenti per contribuire all’accertamento dell’incidente che ha coinvolto l’uomo a seguito della violenza subita", si chiude la nota.

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