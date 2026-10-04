MotoGp, Bezzecchi conquista il podio in Giappone e confessa: “Ho avuto un lutto…”

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Marco Bezzecchi choc dopo il Gran Premio del Giappone di MotoGp. Oggi, domenica 4 ottobre, il pilota italiano dell'Aprilia ha conquistato il podio a Motegi, chiudendo al terzo posto la gara dietro a Marc Marquez e Jorge Martin, che resta leader del Mondiale ma con soli due punti di vantaggio sullo spagnolo della Ducati. Al termine della corsa però, Bezzecchi ha confessato di aver subito un lutto proprio mentre si trovava in Giappone. "Questo per me è stato un weekend molto complicato", ha detto a caldo il pilota Aprilia, "ho subito un lutto proprio mentre ero qui in Giappone. Anche per questo ci tenevo a prendermi questo podio. Sono riuscito a resistere a Bastianini, che questo weekend era on fire e sono contento di aver chiuso terzo".

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