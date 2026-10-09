Mogol sul totomorte: “Il post di Elisa Isoardi? Ci rido su, la peggior punizione sarebbe vivere in eterno”

(Adnkronos) – "Non so perché abbiano fatto questo elenco ma io ci rido su. Non faccio neanche gli scongiuri. In fondo, la peggior punizione per un essere umano sarebbe vivere in eterno". Giulio Rapetti, in arte Mogol, commenta così con l'AdnKronos l'imbarazzante post della conduttrice Elisa Isoardi che mostrava sui muri della redazione di 'Bar Centrale' un "Dead pool" (in inglese colloquiale un "totomorti") con un elenco di 22 nomi di personaggi noti tra cui, appunto, quello del più famoso paroliere della musica pop italiana, che ha compiuto 90 anni ad agosto. "Mi pare una cosa più che altro stupida. Moriamo tutti e per fortuna, perché ripeto, la cosa più incredibile sarebbe diventare immortali. Io sarei terrorizzato dall'idea. Per fortuna sono arrivato a 90 anni, che non è una cosa che capita a tutti. All'argomento ho dedicato anche un libro 'La Rinascita', che spiega come si fa a non ammalarsi", aggiunge.

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