Maltempo, allerta meteo gialla per temporali mercoledì 7 ottobre: le 6 regioni a rischio

(Adnkronos) – L'autunno piomba sull'Italia. Nelle prossime ore è previsto l'arrivo di una ondata di maltempo che porterà pioggia e un abbassamento generalizzato delle temperature. Per questo, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo ﻿gialla per temporali per domani, mercoledì 7 ottobre. Come emerge dal bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, sono sei le regioni interessate dall'allerta meteo, e cioè Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana. Su questi territori, già a partire dalla serata di oggi, sono previste precipitazioni diffuse che si intensificheranno nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre. La Protezione civile fa sapere anche che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Come sottolineano gli esperti de IlMeteo.it, proprio da domani mercoledì 7 ottobre arriverà una perturbazione dalla Francia, con piogge e locali temporali in transito dal Nordovest verso il Nordest. Stessa situazione si ripeterà giovedì 8, con piogge anche diffuse su gran parte del Nord e su tutta la costa tirrenica, dalla Toscana fino alla Campania. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione, ma dal weekend la situazione tenderà a migliorare, in particolare domenica.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)