Made in Italy, Lollobrigida: “Significativo far conoscere eccellenze ristorazione”

(Adnkronos) – “Riuscire a far conoscere le nostre eccellenze attraverso la ristorazione è un dato particolarmente significativo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel corso dell’evento di Federdistribuzione dal titolo ‘La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy’, a Roma. “Nell’80% dei casi un prodotto si conosce attraverso l’assaggio, sia nelle esperienze ristorative che nell’hotelleria, e la cosa vale per gli italiani ma anche e soprattutto per i turisti che arrivano in Italia o che a livello mondiale hanno l’occasione di andare nei ristoranti italiani e quindi possono assaggiare i nostri prodotti, chiedersi come e con quali vengono realizzati”, ha detto il ministro. “In secondo luogo è bene riconoscere le filiere di produzione, sapere che un dato prodotto viene fatto in un determinato luogo. Immaginate prodotti che già nel nome evocano territori, come la burrata di Andria o le nocciole delle Langhe o il rosso di Montalcino, più tanti altri prodotti comunque collegati al territorio”, ha precisato Lollobrigida. “Ci sono città straordinarie come Ascoli Piceno che sono bellissime da vedere e hanno anche fra le proprie attrattive al turismo dei prodotti particolari, in questo caso come l’oliva ascolana, che rende riconoscibile la città stessa”, ha infine concluso il ministro.

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