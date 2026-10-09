Made in Italy, Federdistribuzione: “Ristorazione fondamentale per eccellenze italiane”

(Adnkronos) – “La cucina italiana è patrimonio immateriale dell’Unesco, un riconoscimento molto importante, e la ristorazione è un veicolo importantissimo per affermare le qualità e le eccellenze della produzione italiana nei confronti del turismo, sia italiano ma soprattutto quello straniero che oggi vale 23 miliardi di euro nel suo complesso in termini di consumi”. Lo ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, nel corso dell’evento ‘La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy’, a Roma. “La ristorazione è inoltre ambasciatrice dei prodotti dei paesi da cui provengono, creando quindi un elemento di domanda, di interesse e di apprezzamento dei prodotti stessi. Quindi la ristorazione è un veicolo estremamente importante, e oggi siamo qui per parlare della filiera nel suo complesso, delle imprese della distribuzione moderna verso il mondo della ristorazione del fuori casa, e di come la ristorazione può rappresentare il fatto che la qualità dei prodotti paga sempre”, ha concluso Buttarelli.

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