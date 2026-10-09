Leitner (Milano Hockey Club): “Con Fiera Ice Arena legacy olimpica diventa realtà”

(Adnkronos) – "Si parla tanto di legacy olimpica, ma in tante edizioni dei Giochi se n'è solo parlato, senza fare nulla. Qui invece diventa realtà, con un'infrastruttura che Fondazione Fiera Milano ha realizzato in meno di cinque mesi, e questo è veramente incredibile". Così Christof Leitner, presidente del Milano Hockey Club, durante la visita con la stampa all'interno della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport su ghiaccio realizzata da Fondazione Fiera Milano in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che questa sera ospiterà la prima partita casalinga del Milano Hockey Club, quella contro l'Hockey Club Innsbruck valida per il nono turno dell'Ice Hockey League. Questa struttura multifunzionale non ospiterà solo l'hockey su ghiaccio, ma anche "altri sport su ghiaccio come il pattinaggio di figura", ha spiegato Leitner, "ed è aperta anche al pubblico, per cui chi vuole provare l'emozione di pattinare sul ghiaccio può venire qui a Rho. Il progetto è molto importante ed è stato fatto non solo per Rho o per Milano", ha concluso, "ma per tutta la Lombardia".

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