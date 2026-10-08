Legge elettorale, Barzotti in aula con il figlia piccola per seguire Conte

(Adnkronos) – Valentina Barzotti in Aula con la figlia piccola, tenuta in braccio mentre segue l'intervento di Giuseppe Conte. La deputata del Movimento 5 Stelle ha scelto di portare con sé la bambina alla Camera, sistemandosi in una zona più defilata dell'emiciclo ma a poca distanza dai banchi del gruppo pentastellato. La scena si è verificata durante i lavori parlamentari di Montecitorio, in una giornata particolarmente intensa per la Camera, impegnata nell'esame della riforma della legge elettorale. La deputata del M5S, eletta alla Camera nella XIX legislatura, è componente della Commissione Lavoro pubblico e privato e del Comitato per la legislazione.

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