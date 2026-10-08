Salute

La Juventus blinda Nico Gonzalez, il contratto in scadenza nel 2029 sarà prolungato

AdnKronos

La Juventus blinda Nico Gonzalez, il contratto in scadenza nel 2029 sarà prolungato

Gio, 08/10/2026 - 14:00

Condividi su:

(Adnkronos) – L'attaccante della Juventus Nico Gonzalez rinnoverà il suo contratto con il club bianconero che scade nel 2029. Lo annuncia Fabrizio Romano su X. "Nico Gonzalez firmerà presto un nuovo contratto con la Juventus, è stato raggiunto un accordo verbale con il suo procuratore. La Juve ha deciso di puntare su Nico anche per la prossima stagione e ora il giocatore è pronto a mettere nero su bianco il nuovo accordo". Un rinnovo che arriva al termine di un ottimo avvio di stagione per il 28enne aregentino, protagonista di un rendimento in crescita con la maglia bianconera. L’x giocatore della Fiorentina ha saputo conquistare spazio e fiducia, diventando indispensabile per il tecnico Luciano Spalletti. Un rendimento che ha ribaltato le gerarchie rispetto a quest'estate dove sembrava un sicuro partente in direzione Atletico Madrid, dove aveva trascorso in prestito la stagione 2025-2026.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta