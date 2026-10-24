Kim Jong Un si rivede: il leader nordcoreano in visita in Cina attraversando nuovo ponte

(Adnkronos) – Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un è arrivato in Cina, nella città di confine di Dandong, in visita ufficiale attraversando il ponte sul fiume Yalu che è stato inaugurato di recente. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando fonti del governo di Seul. Sui social media cinesi sono apparsi filmati che mostrano quello che sembra essere il corteo presidenziale di Kim Jong-un mentre attraversa il ponte. Come riporta la Reuters, Kim, che si rivede dopo le notizie circolate nei giorni scorsi di una sua possibile morte, è giunto a Dandong passando per il nuovo ponte, che collega la Corea del Nord alla Cina. La notizia è stata fornita da un funzionario sotto condizione di anonimato, non essendo autorizzato a parlare pubblicamente della questione. Ad accoglierlo sull'altra sonde del ponte sarebbe stato il premier cinese Li Qiang. La visita di Kim avviene alla vigilia dell'anniversario dell'ingresso della Cina nella guerra di Corea (1950-1953). Ritornerà in Corea del Nord nelle prossime ore.

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