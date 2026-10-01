“Kim Jong Un pesa oltre 140 chili”: l’allarme dell’intelligence sudcoreana sulla sua salute

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un pesa oltre 140 chili e le sue condizioni sono di "obesità estrema". E' quanto emerge dall'ultima valutazione dell'intelligence sudcoreana, riferita dal deputato Youn Kun-young e rilanciata dai media di Seul. Secondo i servizi sudcoreani, Kim presenterebbe "un elevato rischio di malattie cardiovascolari", ma al momento non mostrerebbe difficoltà nell'attività fisica: sarebbe infatti stato osservato salire di corsa una rampa di scale. "Si ritiene che non vi siano segnali di problemi di salute, considerato lo stretto monitoraggio da parte della sua équipe medica", ha riferito il parlamentare. La salute del 42enne leader nordcoreano, noto anche per essere un accanito fumatore, è da tempo oggetto di particolare attenzione internazionale per le possibili conseguenze sulla successione e sulla stabilità del Paese dotato di armi nucleari. Anche il padre Kim Jong Il e il nonno Kim Il Sung erano obesi e forti fumatori ed entrambi morirono per problemi cardiaci.

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