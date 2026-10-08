Inter, infortunio per Jones in allenamento: quanto torna in campo

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Infortunio per Curtis Jones. Il centrocampista dell'Inter si è fermato in allenamento e si è sottoposto oggi, giovedì 8 ottobre, a esami strumentali che hanno rivelato un problema alla coscia destra che lo costringerà al forfait nella prossima partita contro il Parma, in programma sabato 10 a San Siro. "Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra", ha comunicato l'Inter sul proprio sito ufficiale, "le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". L'inglese, arrivato in estate dal Liverpool per oltre 30 milioni di euro, sarà costretto a restare ai box per almeno due settimane. Oltre al match contro il Parma, Jones salterà la sfida di Champions League contro il Bruges e quella di campionato con il Bologna. La sua presenza è in dubbio anche per la partita europea contro lo Shakhtar Donetsk, con Chivu che spera di ritrovarlo tra i convocati per quella interna contro la Fiorentina.

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