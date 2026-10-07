Incidente sulla Pontina, 3 feriti: traffico in tilt in direzione Roma

(Adnkronos) – Un incidente è avvenuto questa mattina sulla statale 148 Pontina, al km 28,900, a Pomezia, in direzione Roma. Tre persone sono rimaste ferite. Sul posto le squadre Anas e Polizia Locale per la gestione della viabilità. Pesanti sono infatti le ripercussioni sul traffico. Ci sarebbero fino a 12 chilometri di coda sia in direzione Roma che in direzione Latina. La strada – che era stata chiusa subito dopo l'incidente – è stata riaperta poco dopo le 10 ma restano forti rallentamenti.

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