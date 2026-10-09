Imprese: Storci Perforazioni e Zini Elio insieme nel Consorzio ZS Group

(Adnkronos) – Nasce il Consorzio ZS Group, costituito in forma paritetica da Storci Perforazioni Srl e Zini Elio Srl. L'obiettivo è quello di acquisire nuove quote di mercato nel settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle palificazioni, alle fondazioni speciali e alle perforazioni nell'ambito delle opere strutturali speciali classificate nella categoria SOA OS21, oltre che alle opere connesse e complementari affidate da committenti pubblici e privati. Il Consorzio consentirà di rispondere in modo più puntuale ed efficiente alla crescente domanda di interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, resa più pressante anche dagli effetti degli eventi climatici estremi. L'accordo prevede una precisa ripartizione operativa: la Zini Elio affiderà al Consorzio le attività di competenza acquisite nell'ambito delle proprie commesse, mentre la Storci Perforazioni apporterà il proprio know-how nella gestione, nel controllo e nella direzione tecnica dei lavori. "Questa partnership unisce l'eccellenza operativa e la solidità tecnica di due realtà storiche – commenta Dino Storci, presidente ed ad della Storci Perforazioni e socio rilevante della società controllante Haslan Uno srl – La Storci Perforazioni è impegnata in un corposo programma di investimenti teso al rinnovamento del parco macchine, ad un potenziamento della struttura operativa; sono state acquisite nel 2025 una BAUER BG33 con tecnologia FDP/CFA (macchina per perforazioni fino a 32 metri di profondità, con diametro massimo di perforazione di 1.200 mm. NDR) e, a inizio 2026, una MAIT HR260 (macchina per perforazioni fino a 27 metri di profondità, con diametro massimo di perforazione di 1.200 mm. NDR); inoltre, è in definizione per il 2027 l’acquisizione di una trivella Comacchio CH18 con tecnologia FDP/CFA (macchina per perforazioni fino a profondità massima di 22 metri con diametro massimo 800 mm, esposta fino al 10 Ottobre all’evento fieristico “Geofluid” di Piacenza Expo, Area esterna, Stand G 14. NDR) ed è proiettata nell’acquisizione di nuove quote di mercato, anche attraverso la costituzione di società consortili o acquisizione diretta di realtà simili o connesse, continuando ad offrire al mercato risposte rapide, complete, sicure e tecnologicamente avanzate in un settore cruciale per la sicurezza e lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese". "Il Consorzio ZS Group – afferma Federica Zini, presidente della Zini Elio – rappresenta per noi un importante strumento operativo che si aggiunge alle nostre storiche competenze nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, apre nuove prospettive di mercato e ci consente dare un ulteriore impulso ai nostri processi, nel senso dell’efficienza e della sicurezza".

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