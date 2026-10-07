Il Nobel 2026 per la Chimica assegnato al francese Kagan e al giapponese Kenso Soai

(Adnkronos) – Sono il francese Henri B. Kagan e il giapponese Kenso Soai i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2026. L'annuncio pochi minuti fa. "L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica del 2026 a Henri B. Kagan e Kenso Soai per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica", si legge come motivazione sui canali social del Nobel. La segretaria generale dell'Accademia Svedese delle Scienze, Ellen Moons, ha poi spiegato come alla base del riconoscimento ci sia la soluzione trovata dai due studiosi all'enigma dell'asimmetria chimica degli amminoacidi, la cosiddetta omochiralità. Infatti, spiega l'accademia, "alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra. Tuttavia, gli organismi viventi contengono soltanto una di queste due forme speculari". "Per lungo tempo, l'origine di tale asimmetria chimica è rimasta un mistero per i chimici" fino a quando i due studiosi non hanno trovato una spiegazione". Kagan, 96 anni, è nato a Boulogne-Billancourt ed è stato professore emerito presso l'Université Paris-Sud. Il 76enne Kenso Soai, è nato a Hiroshima ed è professore emerito presso la Tokyo University of Science. "Henri Kagan e Kenso Soai hanno fornito la soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo: come possa emergere spontaneamente l'omochiralità. Le reazioni chimiche da loro sviluppate sono straordinarie", afferma Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la Chimica. Kagan compì il primo passo decisivo nel 1986, scoprendo un nuovo metodo per manipolare le reazioni chimiche. Ciò gli consentì di ottenere un eccesso di una delle due immagini speculari superiore a quanto ritenuto possibile in precedenza. Soai – spiega l'accademia svedese – "compì il passo successivo. Nel 1995, una pubblicazione fondamentale descrisse come egli avesse ideato la prima reazione chimica in assoluto con il potenziale di generare omochiralità. Nel 2003, riuscì finalmente nell'impresa: presentò una reazione in cui si formava soltanto una delle due possibili immagini speculari. A parte la vita stessa, nessuno aveva mai raggiunto un simile risultato prima d'ora". "Grazie a Henri Kagan e Kenso Soai, oggi sappiamo come possa emergere l'omochiralità. Le loro scoperte sono state determinanti per i chimici che progettano reazioni per la produzione di farmaci", conclude la motivazione del comitato Nobel.

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