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Il ministro Leo domani all’Adnkronos per AdnTalks, diretta dalle 10:30

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Il ministro Leo domani all’Adnkronos per AdnTalks, diretta dalle 10:30

Lun, 12/10/2026 - 12:15

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(Adnkronos) – Il vice ministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo domani, 13 ottobre, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore ﻿Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 10.30. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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