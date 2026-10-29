Hayden Panettiere, la morte è stata accidentale: chiuse le indagini

(Adnkronos) – La morte dell’attrice statunitense Hayden Panettiere è stata classificata come accidentale. Lo ha comunicato il dipartimento di polizia di Greenville, in Carolina del Sud, annunciando la conclusione delle indagini locali sul decesso della star delle serie televisive 'Heroes' e 'Nashville', morta lo scorso 16 agosto all’età di 36 anni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico-legali,

il decesso è stato causato dagli effetti tossici di Fentanyl, Xanax e di altre sostanze presenti nell’organismo dell’attrice

. La polizia ha precisato che la decisione si basa sulle conclusioni del medico legale e sui risultati dell’inchiesta. Il mese scorso, l’ufficio del coroner della contea di Greenville aveva confermato che Panettiere era morta per un’overdose accidentale. Tra le sostanze rilevate figuravano anche il metocarbamolo, un farmaco miorilassante, e la quetiapina, un medicinale utilizzato per il trattamento di alcuni disturbi psichiatrici. L’attrice era stata trovata priva di sensi il 16 agosto in un’abitazione della Carolina del Sud. Secondo il rapporto della polizia relativo all’intervento, i soccorritori avevano prestato assistenza a una donna in arresto cardiaco. L’autopsia non aveva evidenziato traumi che avessero contribuito al decesso. Sulla vicenda aveva avviato accertamenti anche la Drug Enforcement Administration (Dea), l’agenzia federale statunitense incaricata di contrastare il traffico di stupefacenti. Al momento non è chiaro se l’indagine federale sia stata conclusa. La Bbc ha riferito di aver contattato l’agenzia per ottenere chiarimenti. Nel rapporto relativo al giorno della morte vengono citati anche l’ex compagno dell’attrice, Brian Hickerson, e il fratello di quest’ultimo, Zack, che si trovavano con lei al momento dell’arrivo dei soccorritori. Hickerson aveva ammesso in passato di aver abusato dell’attrice. Panettiere aveva parlato pubblicamente delle proprie difficoltà legate alla dipendenza da sostanze. Diventata nota fin da giovanissima, aveva raggiunto la popolarità internazionale grazie ai ruoli televisivi in 'Heroes' e 'Nashville', oltre ad aver recitato nella saga cinematografica horror 'Scream'. (di Paolo Martini)

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