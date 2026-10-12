Grande Fratello Vip, stasera nuovo appuntamento: le anticipazioni tra confronti e colpi di scena

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip con un nuovo appuntamento. Al timone del reality Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per una puntata ricca di confronti e colpi di scena. Le tensioni accumulate negli ultimi giorni sono ormai esplose in un vero e proprio scontro generazionale. Da una parte i veterani, convinti che i più giovani si siano lasciati influenzare da Jonathan Kashanian; dall'altra, i ragazzi, pronti a difendere le proprie posizioni. Il confronto tra le due fazioni sarà protagonista anche della 'Battle dei Talenti', che metterà a confronto due mondi molto diversi: la balera e la discoteca. Poi, il faccia a faccia tra Carmen Di Pietro e Valeria Marini, che negli ultimi si sarebbero punzecchiate a vicenda. Dopo il saluto al fidanzato Gian Marco, che ha lasciato la Casa, Piera Meloni sembra pronta a voltare pagina. Il suo sguardo potrebbe essere rivolto verso Alessandro Roncaccia? La situazione non è passata inosservata e questa sera sarà proprio lui a raccontare il suo punto di vista. Quale sarà la sua reazione alle ultime vicende? Spazio anche al verdetto del televoto. Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello sono i concorrenti in nomination: tre personalità forti, protagoniste di dinamiche accese e rapporti spesso complicati. Chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione?

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