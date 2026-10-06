Gp Singapore in salita per Russell, penalizzato per un cambio di motore: partirà dal fondo

(Adnkronos) – Si fa più ripida la strada per George Russell verso il titolo mondiale. Il tradimento del motore a Sepang — arrivato a cinque giri dal termine mentre difendeva la terza piazza — ha costretto la Mercedes a montare una nuova Power Unit a Singapore. Superato il tetto stagionale delle quattro unità, il britannico sconterà la penalità nella gara di domenica partendo in fondo alla griglia, salvando tuttavia lo schieramento della Sprint del sabato. Un assist prezioso per Kimi Antonelli che conduce nella classifica del mondiale con 84 punti di vantaggio sul compagno con sette Gp ancora in calendario. Ma se l'italiano a Monza era riuscito a vincere partendo proprio dalle retrovie per lo stesso motivo, il circuito cittadino di Marina Bay è molto meno agevole per i sorpassi: basti pensare che la miglior risalita della storia qui porta la firma di Sebastian Vettel, quinto nel 2016 scattando dal fondo dello schieramento.

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