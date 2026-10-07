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Giallo di Pietracatella, esclusa ingestione accidentale ricina: in sangue vittime grande quantità di veleno

AdnKronos

Giallo di Pietracatella, esclusa ingestione accidentale ricina: in sangue vittime grande quantità di veleno

Mer, 07/10/2026 - 18:02

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(Adnkronos) – Giallo di Pietracatella, perde consistenza l’ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita. Infatti fonti vicine alle indagini sottolineano come i riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno, trovate nei reperti biologici, pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero la pista dell’omicidio, la quantità del veleno assunto farebbe escludere un’ingestione accidentale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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