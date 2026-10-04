Formula 1, ordine d’arrivo Gp Bahrain e classifiche del Mondiale

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Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Bahrain e Andrea Kimi Antonelli allunga in testa al Mondiale. Oggi, domenica 4 ottobre, il pilota olandese ha vinto in Malesia, dove si è svolta eccezionalmente la gara a causa del conflitto in Medio Oriente, precedendo le Mercedes del pilota azzurro, che approfitta del ritiro del compagno di squadra George Russell per allungare nella classifica Piloti, e la Ferrari di Lewis Hamilton, che partiva secondo in griglia, e chiude terzo con una grande rimonta dopo essere stato vittima, come Leclerc, quarto al traguardo, di una strategia disastrosa in partenza. Ecco l'ordine d'arrivo e le classifiche del Mondiale. Ecco l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Bahrain: 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.307 3 Lewis Hamilton (Ferrari) +4.919 4 Charles Leclerc (Ferrari) +7.258 5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +8.571 6 Oscar Piastri (McLaren) +9.454 7 Liam Lawson (Racing Bulls) +12.753 8 Fernando Alonso (Aston Martin) +13.372 9 Lando Norris (McLaren) +13.993 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +15.928 11 Nico Hulkenberg (Audi) +17.404 12 Lance Stroll (Aston Martin) +18.052 13 Franco Colapinto (Alpine) +18.997 14 Oliver Bearman (Haas) +22.305 15 Esteban Ocon (Haas) +22.532 16 Pierre Gasly (Alpine) +23.315 17 Carlos Sainz (Williams) +25.431 18 Gabriel Bortoleto (Audi) +28.233 19 Sergio Perez (Cadillac) +29.310 La classifica del Mondiale Piloti: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 320 punti George Russell (Mercedes) 236 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 214 punti Charles Leclerc (Ferrari) 191 punti Lando Norris (McLaren) 188 punti Max Verstappen (Red Bull) 188 punti Oscar Piastri (McLaren) 128 punti Isack Hadjar (Red Bull) 96 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 65 punti Pierre Gasly (Alpine) 41 punti Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 punti Franco Colapinto (Alpine) 27 punti Oliver Bearman (Haas) 20 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti Nico Hulkenberg (Audi) 7 punti Carlos Sainz (Williams) 7 punti Esteban Ocon (Haas) 7 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti Alex Albon (Williams) 6 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti La classifica del Mondiale Costruttori: Mercedes 556 punti Ferrari 405 punti McLaren 316 punti Red Bull 298 punti Racing Bulls 90 punti Alpine 68 punti Haas 27 punti Audi 17 punti Williams 12 punti Aston Martin 3 punti Cadillac 0 punti

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