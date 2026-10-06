Formazione, Nicolais (Its-green): “Costruire profili per industria transizione”

(Adnkronos) – “Oggi partiamo con un primo corso che abbiamo chiamato Energy Transition Specialist, la cui prima classe partirà entro questo novembre e in due anni porterà, attraverso 1800 ore, di cui circa il 40% direttamente in azienda, a formare professionisti pronti a entrare nei nostri laboratori, nei nostri impianti produttivi e in quelli dei nostri partner”. Lo afferma Carlo Nicolais, direttore generale della Fondazione Green Innovation Its Academy nata su impulso del gruppo Maire e presentata oggi a Roma. Perché puntare su un’Academy dedicata alla transizione energetica? “La scelta nasce da un'esigenza concreta – afferma Nicolais – quella di costruire dei profili per tutta l'industria della transizione energetica, che si sta trasformando e ha bisogno di nuove competenze. È un investimento importante che Maire fa insieme a un partenariato di aziende, scuole, università ed enti di formazione. È quindi un lavoro collettivo che serve proprio a costruire i professionisti del futuro”. “Rompiamo il ghiaccio con questa prima aula, ma l'idea è quella di crescere – continua – Ovviamente l'Its (Istituto tecnico superiore) ha senso se riesce nel tempo a formare più profili professionali diversi e c'è tutto lo spazio per farlo, perché le aziende non chiedono altro: c'è la fila di partner aziendali che vogliono già prenotare i ragazzi per lo stage e, ovviamente, per una futura assunzione nel mondo del lavoro”, conclude.

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