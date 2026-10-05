Firenze, bombola di gas sotto copia David a piazzale Michelangelo: si indaga

(Adnkronos) – Sono in corso a Firenze le verifiche dei carabinieri per la segnalazione fatta al 112 da un'operatrice di Alia che, durante il turno di servizio, ha notato una bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David, a piazzale Michelangelo.
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(Adnkronos) – Sono in corso a Firenze le verifiche dei carabinieri per la segnalazione fatta al 112 da un'operatrice di Alia che, durante il turno di servizio, ha notato una bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David, a piazzale Michelangelo.