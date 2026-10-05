Salute

Firenze, bombola di gas sotto copia David a piazzale Michelangelo: si indaga

AdnKronos

Firenze, bombola di gas sotto copia David a piazzale Michelangelo: si indaga

Lun, 05/10/2026 - 10:26

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(Adnkronos) – Sono in corso a Firenze le verifiche dei carabinieri per la segnalazione fatta al 112 da un'operatrice di Alia che, durante il turno di servizio, ha notato una bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David, a piazzale Michelangelo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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