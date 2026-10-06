Figc, Malagò commissario Federcalcio dopo voto Giunta Coni – Diretta

(Adnkronos) – È il giorno della verità per il calcio italiano. Alle 13 si è riunita la Giunta nazionale del Coni, chiamata a pronunciarsi sulla proposta di commissariamento della Figc guidata dal presidente Giovanni Malagò, al centro delle discussioni per il mancato tesseramento al momento della candidatura e della successiva elezione, con circa il 70% dei voti, alla guida della Federcalcio.

Cos'è successo? In mattinata c'è stato un incontro tra Malagò e Buonfiglio per cercare un punto d'incontro. Successivamente, la Giunta Coni ha approvato la proposta di nomina all'unanimità: Giovanni Malagò è il nuovo Commissario Figc. Adesso bisognerà aspettare solo l'ok del Consiglio per l'ufficialità. L'assemblea elettiva della Federcalcio si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Ora per la ratifica si attende il Consiglio Nazionale straordinario fissato per le 14.

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