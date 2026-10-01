Federica Pellegrini, l’erede della Divina è… la figlia Matilde: i primi tuffi da sola

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Federica Pellegrini torna in piscina insieme alla figlia Matilde. La primogenita della campionessa, che il prossimo 3 gennaio compirà 3 anni, appare sempre più a suo agio in acqua, come mostrano gli ultimi scatti condivisi sui social dalla Divina. Non è la prima volta che Pellegrini pubblica momenti mamma-figlia durante una sessione di nuoto. Questa volta, però, le foto mostrano l'incredibile autonomia raggiunta ormai dalla figlia: Matilde non sembra aver paura a tuffarsi in acqua, da sola e senza braccioli, mostrando di aver preso sempre più confidenza con l’acqua. La stessa Pellegrini, però, ha più volte chiarito di non voler spingere la figlia verso la sua stessa carriera. La scelta, infatti, ha sottolineato, spetta solo a Matilde: "Non sono una mamma che spinge sua figlia a fare la nuotatrice come lo sono stata io – non lo farei mai, sport troppo duro e difficile – se lo sceglierà sarà perché le piace", aveva scritto la campionessa sui social.



L’obiettivo è solo imparare a sentirsi sicura in acqua. "Sono una mamma che sa quanto è importante imparare a nuotare bene e sapersi destreggiare in un elemento così complesso. Piano piano, una pinnata alla volta!", aveva aggiunto Pellegrini.

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