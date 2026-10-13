F1: l’Africa riaccende i motori, il Ruanda prepara lo sbarco del Circus dal 2030

(Adnkronos) –

La Formula 1 torna in Africa, con il Ruanda pronto a scrivere una nuova pagina di storia del Circus. Lo annuncia la F1 sui suoi canali ufficiali. Il progetto punta a riportare il continente africano nel calendario mondiale con un Gp da organizzare nei pressi di Kigali, nell’ambito di un piano ambizioso che guarda ai primi anni degli anni 2030. Una prospettiva che riaccende l’interesse degli appassionati e apre nuovi scenari per l’espansione internazionale della massima categoria automobilistica. Al centro dell’iniziativa c’è un accordo di lungo periodo, pensato per consolidare la presenza della Formula 1 nel Paese e accompagnarne le ambizioni sportive ed economiche. Liberty Media e Fia guardano con interesse a nuovi mercati, mentre il governo ruandese punta a sfruttare l’arrivo di un evento di questa portata per rafforzare la propria visibilità internazionale e attrarre investimenti. Una strategia sostenuta dal presidente Paul Kagame, che da tempo promuove il Ruanda come sede di grandi appuntamenti globali, con l'anno scorso con i mondiali di ciclismo. Il piano prevede la realizzazione di un circuito permanente a circa 40 chilometri dalla capitale Kigali, in prossimità del nuovo aeroporto internazionale di Bugesera. La struttura rispetterà gli standard tecnici e di sicurezza stabiliti dalla Fia e sarà concepita secondo criteri moderni, con attenzione anche alla sostenibilità e allo sviluppo delle infrastrutture locali. L’ultima gara di Formula 1 disputata in Africa risale al 1993, sul circuito sudafricano di Kyalami. Da allora, l’Africa è rimasta fuori dal calendario iridato, diventando una delle grandi assenti nella geografia del campionato.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)