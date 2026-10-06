Export: Pezzarossi (Maeci): “Interscambio con Malesia cresce, vale oltre 3 miliardi”

(Adnkronos) – Quello tra Italia e Malesia “è un interscambio in costante crescita, ha superato la soglia dei 3 miliardi”. Lo ha detto Francesco Pezzarossi, vice capomissione dell’Ambasciata d’Italia in Malesia, durante la diretta speciale Adnkronos alla conferenza ‘Obiettivo Export. Imprese e territori del centro Italia’ organizzata a Roma dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. “L’anno scorso, nel mese di luglio, c’è stata una tavola rotonda economica, in occasione della visita del primo ministro malese Anwar Ibrahim, che ha dato un nuovo slancio alle relazioni economiche tra i due paesi. A fine giugno l’ambasciata, insieme a Ice, ha ospitato una missione imprenditoriale a guida Confindustria in cui si sono approfonditi i settori a maggiore valore aggiunto”. Tra questi, certamente “l’oil&gas, così come il settore energetico e dell’elettronica, sono i settori di punta. L’ambasciata rimane impegnata insieme agli altri settori del sistema Italia per dare ulteriore slancio alle relazioni economiche anche con incontri B2B ed eventi dedicati”. Rispetto al negoziato in corso per il trattato di libero scambio tra Unione Europea e Malesia, Pezzarossi spiega che, sì, la Malesia “è uno dei Paesi della regione con i quali l’Unione Europea sta intrattenendo dei rapporti negoziali per formalizzare degli accordi di libero scambio. È fondamentale abbassare quelle che sono le barriere tariffarie e non tariffarie, per consentire alle nostre imprese di esportare più agevolmente i prodotti. La Malesia è uno dei principali esportatori di olio di palma, quindi l’industria dolciaria alimentare è molto correlata a questo mercato, ma è anche un hub strategico per il settore oil&gas e per quello delle dei semiconduttori. Pertanto, aziende italiane, come Stm, sono impegnate nel settore semiconduttori e investono ulteriormente nel mercato malese. Abbassare le barriere – conclude – diventa cruciale per agevolare gli intestando commerciale. Si parla del 2027 come anno in cui potrebbero esserci sviluppi sul negoziato. Chiaramente lo seguiamo con la massima attenzione e lavoriamo insieme alle nostre aziende con interlocuzioni costanti in ottica di sistema paese”.

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