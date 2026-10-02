Ex vicepresidente Regione siciliana Gaetano Armao indagato per corruzione, Procura chiede arresto

(Adnkronos) – L'ex vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao è indagato per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Per lui, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto. Armao verrà interrogato nei prossimi giorni. Una perquisizione è stata disposta dalla Procura presso gli studi sia a Palermo che a Roma e presso l'abitazione di Armao. L'indagine è condotta dalla Squadra Mobile di Palermo. Sono in tutto nove le persone indagate per corruzione nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato l'ex vicepresidente della Regione siciliana. Per tutti e nove la Procura ha chiesto l'arresto.

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