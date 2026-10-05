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“E’ morto Ennio Vitanza, storica voce del calcio Rai”, il tweet di Franco Ordine

AdnKronos

“E’ morto Ennio Vitanza, storica voce del calcio Rai”, il tweet di Franco Ordine

Lun, 05/10/2026 - 17:49

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(Adnkronos) –
È morto a 92 anni Ennio Vitanza, storica voce del calcio della Rai. Per decenni ha raccontato partite e grandi eventi, diventando un volto familiare per milioni di telespettatori. Ha lavorato a programmi come Domenica Sprint, La Domenica Sportiva e 90° minuto. A dare la triste notizia il giornalista Francesco Ordine su X.  "Una triste notizia mi è appena arrivata: si è spento oggi a Milano all’età di 92 anni Ennio Vitanza, classe 1934, colonna della Rai, volto storico della trasmissione Domenica Sprint, giornalista di grande rigore e competenza. Ricordarlo è un dovere. Che la terra gli sia lieve".  Nell'epoca del calcio 'pre pay-tv', senza la possibilità di seguire le partite in diretta, Vitanza era uno dei giornalisti che portava le azioni e i gol nelle case degli italiani. A 90° Minuto faceva parte del team di Paolo Valenti, lo storico conduttore del programma di Raiuno, insieme a colleghi che hanno fatto la storia del calcio targato Rai: da Gianni Vasino a Beppe Barletti, da Cesare Castellotti a Tonino Carino e Luigi Necco. Su Raidue, invece, Vitanza era spesso il 'padrone di casa' nello studio di Domenica Sprint, che faceva da collante tra tardo pomeriggio e prima serata. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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