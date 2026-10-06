Djokovic torna a vincere: De Minaur si ritira e il serbo conquista per la settima volta il torneo di Pechino

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Novak Djokovic conquista per la settima volta in carriera l'Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 4.089.385 dollari) e torna a vincere un torneo dopo quasi un anno, dal successo ad Atene in finale con l'azzurro Lorenzo Musetti del novembre 2025. Il 39enne serbo, numero 11 del mondo e sesta testa, sfrutta il ritiro di Alex De Minaur, numero 9 del ranking Atp e 5 del seeding, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare all'adduttore, sul punteggio di 7-6 (7-3), 0-1 in favore di Djokovic. Per il vincitore di 24 titoli del Grande Slam si tratta del successo numero 102 in carriera, uno solo in meno di Roger Federer. Nel primo set regna l'equilibrio con nessuno dei due che riesce a togliere il servizio all'avversario: De Minaur annulla le due palle break concesse e Djokoivc ne cancella una a sua volta. Si arriva al tie-break dove il serbo alza i giri del motore e si impone 7-3. Entrambi chiedono un medical time-out al termine del parziale ma è l’australiano ad avere problemi maggiori: tiene il servizio nel primo game del secondo set, ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca e a ritirarsi per infortunio.



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