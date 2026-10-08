Djokovic: “Sentirò Sinner per sapere come sta, giusto che pensi a lungo termine”

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"Non ho sentito Sinner da quando si è infortunato, lo contatterò per sapere come sta. In carriera ho attraversato diversi infortuni importanti, so quanto sia difficile". Così Novak Djokovic in merito all'infortunio al ginocchio destro di Jannik Sinner che lo ha costretto a terminare anzitempo la stagione 2026, come annunciato dallo stesso 25enne altoatesino due giorni fa. "Pensare a lungo termine è una scelta intelligente: è importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi -sottolinea il 39enne serbo in conferenza stampa a Shanghai, dove è impegnato nel penultimo Masters 1000 della stagione-. Quando sei lontano così a lungo, per tornare devi affrontare molte più cose rispetto a quelle che normalmente devi gestire. Soprattutto dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico sai quando sei pronto, ma poi c'è l'aspetto mentale. Se in campo e pensi: 'Sono davvero completamente guarito e libero di fare questo movimento?'. Per lui, se si tratta del ginocchio, ovviamente questo condiziona tutto. Ogni singolo movimento. Sono sicuro che lui e il suo team stiano facendo scelte sagge. E, da quel che ho visto, ha detto che sta pensando a lungo termine. È una scelta intelligente, sostengo pienamente questo pensiero perché ho sempre cercato di avere una visione di insieme".

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