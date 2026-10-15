Direzione Lavoro Group accoglie I AM e rafforza offerta servizi hr

(Adnkronos) – Direzione Lavoro Group amplia la propria offerta di servizi nel settore delle risorse umane con l’ingresso di I AM srl, società specializzata nella ricerca e selezione di profili professionali e manageriali e nella consulenza hr. L’operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di direzione lavoro group e consente di integrare competenze complementari, rafforzando in particolare l’area del permanent recruitment e ampliando i servizi dedicati allo sviluppo delle persone e delle organizzazioni. Accanto alla ricerca e selezione di figure manageriali, I AM offre infatti servizi di consulenza manageriale, valutazione del potenziale, sviluppo professionale e human value. Un patrimonio di competenze che permetterà al Gruppo di rispondere in modo ancora più completo alle esigenze delle imprese, accompagnandole nella ricerca, nella selezione e nella valorizzazione dei talenti. I AM continuerà a operare con il proprio marchio e manterrà la propria autonomia societaria, preservando la propria identità e le competenze sviluppate nel tempo. “L’ingresso di I AM – dichiara Massimiliano Aloi, ceo di Direzione Lavoro Group – rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita. L’integrazione di esperienze complementari ci permetterà di rafforzare la nostra presenza nel permanent e di offrire alle imprese soluzioni sempre più complete e specializzate, accompagnandole nella ricerca e nella valorizzazione dei talenti”. "In Direzione Lavoro – commenta Angelica Montalbano, amministratore unico di I AM srl – abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione: mettere al centro le persone e accompagnare le aziende nei loro percorsi di crescita. Questa collaborazione ci permetterà di sviluppare nuove opportunità su scala nazionale, mantenendo la nostra identità e valorizzando le competenze costruite nel tempo". L’ingresso di I AM si inserisce nella strategia di sviluppo di Direzione Lavoro Group, che punta a consolidare la propria presenza sul mercato nazionale attraverso l’ampliamento delle competenze e l’integrazione di servizi specialistici, con l’obiettivo di offrire alle aziende un supporto sempre più qualificato nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane.

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