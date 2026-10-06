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Derby Torino-Juve, in corso misure cautelari in Piemonte e Nord Italia

AdnKronos

Derby Torino-Juve, in corso misure cautelari in Piemonte e Nord Italia

Mar, 06/10/2026 - 08:23

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(Adnkronos) – Dalle prime ore della mattinata, in Piemonte e in alcune regioni del Nord Italia, è in corso l’esecuzione di misure cautelari, a cura della polizia e della Digos di Torino, per gli scontri che si sono verificati lo scorso 24 maggio nel capoluogo piemontese prima del derby Torino Juventus.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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