Davide Iacopini ferito in monopattino, si cerca minicar elettrica nera: all’attenzione dei pm altri 3 casi

(Adnkronos) – Si cerca una minicar

elettrica di colore nero per risalire agli autori dell’aggressione subita lunedì sera da

Davide Iacopini, l'attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, mentre era in monopattino in via Barrili, nel quartiere Monteverde a Roma. All’attenzione del pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio, ci sono altri tre episodi simili avvenuti nello stesso quartiere. L’ultimo riguarda un ragazzo colpito mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell’aggressione all’attore colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minicar. Dalle testimonianze acquisite finora è emerso che il mezzo con a bordo i due, forse minorenni, si sarebbe avvicinato alle ''vittime'' senza fare rumore, da qui l’ipotesi che la minicar sia elettrica. Non trova invece conferma al momento la possibilità che possa essersi trattato di una sfida social. L’attore resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata.



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