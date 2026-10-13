Coppia vince alla lotteria 8 anni dopo aver incassato la cifra record di 2,5 milioni di dollari: “Se non giochi non succede…”

(Adnkronos) – La ruota gira. E, un po' come la fortuna, a volte torna (e si ferma) nello stesso punto. Chiedere, per conferma, ad Angelina ed Edward Lado, coppia canadese tornata a vincere alla lotteria otto anni dopo una vincita da record da 2 milioni e mezzo di dollari. Nel 2018 era successo con il concorso 'Multi-Millionaire Scratch ‘N Win', che – come riportato dalla Cbc – aveva sancito il record del premio più alto mai assegnato con un biglietto. La vincita di 8 anni fa era stata molto emozionante per la coppia, che si era trasferita in Canada dal Sud Sudan appena 11 anni prima. Il denaro aveva anche permesso un ricongiungimento familiare, come raccontato anni fa da Edward: "Mia madre, che non vedo da quando ero neonato e di cui non ho alcun ricordo, si trova in un campo profughi da qualche parte in Uganda. Andrò a cercarla e spero di poterla portare qui. Faccio fatica a credere che ora sia possibile".

Angelina ed Edward non hanno mai smesso di tentare la fortuna e, il mese scorso, la buona sorte è tornata a bussare alla loro porta: "Ho pensato che forse stesse bluffando quando me l’ha detto, non riuscivo proprio a crederci – ha raccontato Edward -. Le ho detto di calmarsi e che, una volta tornato a casa, avremmo verificato se fosse vero". Questa volta, la coppia ha giocato un biglietto 'Scratch ‘N Win” da 4 dollari, assicurandosi 675mila dollari. "Giochiamo con moderazione, soprattutto adesso, ma se non giochi, non vinci – ha precisato Edward -. Abbiamo comprato biglietti più costosi senza vincere nulla di significativo, mentre ‘Set for Life’ costa solo 4 dollari e ci ha permesso di vincere. Penseremo a tutto il resto man mano che andremo avanti, ma per ora ci stiamo semplicemente godendo il momento e lasciando che la cosa faccia il suo corso".

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