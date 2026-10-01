Caso Wanna Marchi e figlia, Jimmy Ghione: “Premiate per cosa? Io non dimentico le loro vittime”

(Adnkronos) – "Io non dimentico le loro vittime". Jimmy Ghione è intervenuto sulla polemica scoppiata negli ultimi giorni dopo la consegna del ‘Premio Internazionale della Cultura’ a Wanna Marchi e Stefania Nobile, durante una cerimonia privata che si è tenuta nella Sala della Promoteca del Campidoglio. In collegamento con 'La volta buona', l’ex storico inviato di ‘Striscia la Notizia’, oggi concorrente di ‘Ballando con le stelle’, ha commentato la vicenda ricordando l’inchiesta del telegiornale satirico sulle truffe che ha portato alla condanna e all'arresto delle due donne. "Questa cosa non so se fa male o fa malissimo a tutti noi che abbiamo lavorato tanto su questo caso. Siamo stati noi di ‘Striscia’ a scoprire tutto ciò che è successo. Vederle premiate al Campidoglio…", ha detto Ghione, mostrando tutto il suo dispiacere a riguardo. Il giornalista ha però rivolto l’attenzione alle vittime delle truffe: "Io sono andato in Brasile a trovare alcune vittime. Quanta sofferenza ho trovato nei loro occhi. Persone che hanno tentato il suicidio, persone che maldestramente hanno creduto in quelle due persone". Ghione ha poi precisato di non voler attribuire direttamente la responsabilità della vicenda al Comune: "Io lo so che il Comune non c’entra niente e che ha preso sicuramente le distanze. Hanno fatto una sorta di agguato al Comune, probabilmente c’è stata troppa leggerezza". "Bisogna fare attenzione – aggiunge – perché loro hanno giocato sulle persone, sugli affetti che non c’erano più. Si attaccavano a genitori che avevano perso i figli”.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)