Carburanti, torna l’accisa piena: il diesel aumenta di 6 centesimi

(Adnkronos) – Eni lo aveva scritto: il tetto ai prezzi era “correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore”. Finita l’agevolazione, alzato il tetto. Da oggi l’accisa sul gasolio torna al livello 'normale' in vigore dal primo gennaio scorso, a 672,90 euro per mille litri, con un aumento di 50 euro per mille litri. Sui prezzi Eni l’effetto, Iva inclusa, è di sei centesimi al litro; sui prezzi medi nazionali, per ora, solo di due millesimi al litro. Nel frattempo però rincarano anche Gpl e metano. Quanto al tetto ai prezzi, ieri risultavano essere 10.695 su un totale di oltre 21mila i punti vendita con il prezzo della benzina sotto i due euro al litro. Questa mattina 6 ottobre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,043 euro/l per la benzina (-5 millesimi rispetto a ieri), 2,244 €/l per il gasolio (+2), 0,763 €/l per il Gpl (+4) e 1,905 €/kg per il metano (+2). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,054 €/l per la benzina (-8), di 2,267 €/l per il gasolio (+1), 0,888 €/l per il Gpl (+1) e 1,837 €/kg per il metano (+9). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato i prezzi consigliati del gasolio di sei centesimi al litro, adeguando a 2,25 euro/litro il tetto al prezzo del gasolio introdotto lo scorso 28 settembre. Rialzi anche sul Gpl, dopo l’aumento dei prezzi di importazione dall’Algeria: +1 cent/litro per Eni, Q8 e Tamoil. Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,039 euro/litro (compagnie 2,012, pompe bianche 2,108), diesel self service a 2,233 euro/litro (compagnie 2,213, pompe bianche 2,278). Benzina servito a 2,176 euro/litro (compagnie 2,190, pompe bianche 2,144), diesel servito a 2,372 euro/litro (compagnie 2,390, pompe bianche 2,322). Gpl servito a 0,755 euro/litro (compagnie 0,756, pompe bianche 0,753), metano servito a 1,907 euro/kg (compagnie 1,897, pompe bianche 1,883), Gnl 1,865 euro/kg (compagnie 1,840 euro/kg, pompe bianche 1,880 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,991 euro/litro (2,205 il servito); IP a 2,031 (2,211 servito); Q8 a 1,996 (2,154 servito); Tamoil a 2,026 (2,081 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,191 (2,405 servito); IP a 2,232 (2,410 servito); Q8 a 2,194 (2,353 servito) e Tamoil a 2,227 (2,281 servito).

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