Candi (Tor Vergata): “Esperienza in pratica clinica è importante per gli studenti di Veterinaria”

(Adnkronos) – “Quello di Medicina veterinaria è un corso di laurea professionalizzante, quindi è fondamentale che gli studenti abbiano una conoscenza pratica della professione, così che possano esercitarla già dal giorno successivo alla laurea. Per questo motivo abbiamo organizzato il corso di laurea in due momenti: la preparazione di base presso il nostro Ateneo e la preparazione clinica e pratica presso il policlinico veterinario Gregorio VII”. Così Eleonora Candi, professoressa di Biochimica e coordinatrice del corso di laurea in Medicina veterinaria all’università degli studi di Roma Tor Vergata, partecipando oggi a Roma alla giornata in cui gli studenti del corso di laurea da lei coordinato cominciano il loro percorso presso il policlinico veterinario Gregorio VII. “Qui gli studenti faranno lezione a pochi metri dalle sale operatorie e dagli ambulatori – aggiunge Candi – e avranno a disposizione degli impianti che permetteranno di vedere in aula alcuni procedimenti clinici o chirurgici”. Grazie a questo approccio gli studenti “saranno sicuramente molto avvantaggiati – spiega Candi, che prosegue specificando che quella con il Gregorio VII non sarà la sola partnership dell’Ateneo pensata per la formazione pratica dei propri studenti – Per far acquisire ai nostri studenti le competenze tecniche e cliniche collaboreremo anche con altri nostri partner come l'Istituto zooprofilattico e altri enti”.

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