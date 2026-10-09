Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Fiera Ice Arena è unica vera legacy Olimpiadi”

(Adnkronos) – "Detto fatto: avevamo promesso che, dopo le Olimpiadi, non avremmo fatto spegnere la fiamma olimpica, che la fiamma della passione avrebbe continuato ad ardere a Milano, ed ecco che abbiamo realizzato in pochissimi mesi la Fiera Ice Arena, che è l'unica vera legacy delle Olimpiadi sotto il profilo delle infrastrutture sportive per la città". Ad affermarlo Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, durante la visita con la stampa nella nuova struttura dedicata agli sport su ghiaccio che questa sera ospiterà la partita tra il Milano Hockey Club e l'Hockey Club Innsbruck, valida per il nono turno dell'Ice Hockey League. "Questa struttura multifunzionale è un investimento che come Fondazione Fiera Milano abbiamo fatto con mezzi nostri", ha spiegato Bozzetti, "e che abbiamo messo a disposizione della città, dei bambini e di tutti i grandi appassionati. Ora le famiglie potranno dire 'vado a pattinare in Fiera', e questo significa anche migliorare la brand awareness di Fiera Milano e avvicinare i cittadini alle manifestazioni che organizziamo qui". L'Arena ha ottenuto l'omologazione Fisg-Coni per sette discipline sportive, fra cui "pattinaggio di figura, short track e curling, anche per i diversamente abili", ha proseguito Bozzetti. Mentre stasera, per la gara di Ice Hockey League, "abbiamo la presenza confermata del presidente del Senato Ignazio La Russa, della vicepresidente Licia Ronzulli, del ministro dello Sport Giovanni Abodi e del sottosegretario Alessandro Morelli". Domenica, per il derby italiano contro l'Hockey Club Bolzano, "avremo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, più diversi rappresentanti di Regione Lombardia, dei Comuni di Milano, Rho e Pero, tutti uniti per celebrare questa grande giornata del ritorno del ghiaccio in città", ha concluso Bozzetti, "e per tifare l'Hockey Club Milano".

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