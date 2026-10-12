‘Belve’ torna con una nuova stagione, dal 24 novembre su Rai2 in prima serata

(Adnkronos) –

'Belve' tornerà in onda nella prima serata di Rai2 dal 24 novembre. Lo apprende l'Adnkronos. Il programma di Francesca Fagnani ripartirà dunque con un nuovo ciclo di puntate autunnali (al momento ne sarebbero previste tre ma non è escluso che possano diventare quattro). La conduttrice in questi giorni, come ha annunciato lei stessa sui social, è già al lavoro con le interviste ai 'nip', per i 'provini' che andranno ad animare gli ultimi minuti di ogni puntata. Top secret per ora, invece, i nomi dei personaggi famosi (di solito tre a puntata) che verranno intervistati in questa nuova edizione.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)