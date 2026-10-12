Basket, Volpi Rosse Menarini: la nuova stagione riparte dai giovani

(Adnkronos) – Mancano pochissimi giorni al primo tocco a centro campo per le Volpi Rosse Menarini. Per la stagione 2026/27 sono undici gli atleti ingaggiati tra le fila del team di basket in carrozzina sostenuto dal Gruppo Menarini per competere sia nel campionato italiano di Serie A FIPIC che a livello continentale, in Eurocup. La nuova squadra è stata presentata durante la conferenza stampa che si è svolta oggi, alla presenza dell’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, nello storico Palagio di Parte Guelfa del capoluogo toscano. “Le Volpi Rosse Menarini portano Firenze sui campi della Serie A e dell’Eurocup, ma il loro valore per la città va oltre i risultati sportivi – ha sottolineato l’assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini – Lo vediamo nelle opportunità che offrono ai giovani, nel gruppo che costruiscono e nel lavoro nelle scuole, dove l’incontro con gli atleti aiuta a superare pregiudizi e a riconoscere le capacità di ciascuno. La scelta di investire sulle nuove generazioni guarda al futuro e merita il sostegno di tutta la città. Come Comune crediamo in uno sport che renda concreta la possibilità di partecipare, mettersi alla prova e crescere insieme. Ringrazio la società, lo staff e Menarini per l’impegno con cui fanno crescere questo progetto. Agli atleti auguro una stagione ricca di soddisfazioni e invito i fiorentini a venire al Palavalenti per sostenere la squadra: le Volpi Rosse meritano di sentire il calore e il tifo della loro città”. Stati Uniti, Brasile, Svezia e Inghilterra, oltre all’Italia: il gruppo affidato ai coach Daniele Riva e Antonio Calamai ha un’anima ancora una volta internazionale. Il capitano Luciano Felipe Da Silva sarà affiancato da Riccardo Innocenti, Francesco Marotta, Andrea Papi, Erika Scrivo, Ludvig Sjöström e Matteo Veloce, già suoi compagni sul parquet di gara l’anno scorso. A completare la rosa si aggiungono adesso i quattro nuovi acquisti Lorenzo Bassoli, Isaiah Johnson, Olle Svennson e Ben Leitch. Proprio Leitch, nella stagione 2023/2024, ha vestito la maglia del Menarini Joventut Badalona, la squadra di basket in carrozzina della città spagnola alle porte di Barcellona. Il club è un’altra realtà paralimpica sostenuta dal Gruppo Menarini, nel suo impegno a favore dell'inclusione attraverso lo sport, anche oltre i confini italiani. Il fischio d’inizio è atteso per sabato 24 ottobre alle 15:30 al Palavalenti di Firenze. Quel pomeriggio le Volpi Rosse Menarini inaugureranno il campionato davanti al pubblico di casa contro Unipol Briantea84 Cantù. La Serie A FIPIC 2026/27 coinvolgerà dieci squadre, per una stagione ricca di scontri che testeranno e forgeranno il team di Firenze in vista dell’appuntamento internazionale con l’Eurocup, dall’11 al 14 marzo 2027. “Da anni facciamo dello sport uno strumento di crescita e inclusione, dentro e fuori dal campo – ha commentato il Presidente delle Volpi Rosse Menarini, Ivano Nuti – In un momento difficile per gli sport paralimpici di squadra, soprattutto nelle grandi città, abbiamo scelto di ripartire puntando sui giovani e sulla costruzione di un gruppo che possa crescere nel tempo, affiancato dall’esperienza di un giocatore che sarà un punto di riferimento per tutti. L’obiettivo è sempre rimanere in Serie A, ma soprattutto gettare basi solide per il futuro e tornare a regalare soddisfazioni a Firenze e a tutta la Toscana”. Fondata nel 2005, la squadra delle Volpi Rosse Menarini si è affermata negli anni come una realtà in cui lo sport diventa occasione di crescita personale e autonomia. Ogni partita racconta una storia di inclusione, dentro e fuori dal campo. Un percorso sostenuto dal 2011 dal Gruppo Menarini, title sponsor della squadra, che ne condivide e sostiene i valori di solidarietà, inclusione ed etica sportiva. “Tra la nostra azienda e le Volpi Rosse Menarini esiste una sintonia naturale, fatta di principi condivisi – hanno aggiunto Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini – La determinazione e la passione che questa squadra dimostra in gara hanno creato nel tempo un legame fortissimo con il nostro Gruppo. Siamo felici, anche per la stagione alle porte, di tradurre la nostra lunga amicizia in un sostegno concreto e in un tifo appassionato. Un grande in bocca al lupo alle Volpi Rosse Menarini!”. Ma le competizioni sono solo una parte della sfida. Accanto all'attività agonistica, le Volpi Rosse Menarini portano infatti la cultura dell'inclusione anche nelle scuole fiorentine, attraverso iniziative di sensibilizzazione come i progetti “Oltre l’Ostacolo”, “Movimento in Allegria” e il nuovo premio di scrittura rivolto agli studenti delle scuole superiori di Firenze sui temi dell’inclusione e del contrasto alla violenza. Volpi Rosse Menarini nasce nel 2005 come associazione di promozione sociale e diventa Asd nel 2011, anno in cui inizia il supporto del Gruppo Menarini. Dal punto di vista sportivo, ha ottenuto risultati di grande rilievo nel basket in carrozzina. Dopo aver conquistato il terzo posto nel campionato italiano Under 22 e il titolo di campione d’Italia UISP nella stagione 2017/18, la squadra ha continuato a crescere, arrivando seconda nel campionato italiano Under 22 e vincendo il torneo internazionale di Kavala in Grecia nella stagione successiva. A seguito della pausa forzata dalla pandemia, nella stagione 2020/21 ha trionfato nel campionato italiano Under 22 e nel campionato di Serie B, ottenendo la promozione nella serie maggiore. Nelle stagioni seguenti ha consolidato la sua presenza in Serie A, chiudendo l’annata 2021/22 all’ottavo posto, mentre nel 2022/23 è arrivata sesta in campionato e ha trionfato nel Tournament di Eurocup 3 in Francia. Nel 2023/24 ha raggiunto il quinto posto in Serie A e il secondo posto in Eurocup 3 in Spagna; nel 2024/25 ha ottenuto il quinto posto in Serie A. La stagione passata si è conclusa all’ottavo posto del campionato nazionale e al terzo dell’Eurocup 3.

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