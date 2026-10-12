Salute

Bambino investito da auto in provincia di Varese, è grave

AdnKronos

Bambino investito da auto in provincia di Varese, è grave

Lun, 12/10/2026 - 18:56

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(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stato investito da un'auto a Gallarate, in provincia di Varese.  Nello scontro, il bambino ha riportato traumi multipli. Trasportata in codice verde all'ospedale di Gallarate la conducente dell'auto, una donna di 80 anni. Sul posto anche automedica, due ambulanze e personale delle forze dell'ordine.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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