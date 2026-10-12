Bambina di cinque anni bandita dalle gare di kart di tutto il mondo, la maxi squalifica

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Una bambina di cinque anni è stata bandita dalle gare di go-kart di tutto il mondo. È successo in Svizzera, dove una bambina di nome Emily Brun dovrà scontare una maxi squalifica, fino al termine del 2027, senza poter correre in nessuna gara in giro per il mondo. A provocare la squalifica, comminata dalla Federazione svizzera, secondo quanto ricostruito dal media tedesco 'Berliner Zeitung', un episodio avvenuto lo scorso maggio durante una gara nel nord Italia. La bambina ha partecipato a una gara ma senza avere la licenza per poterlo fare. La Federazione infatti ha fatto notare che Emily potrebbe soltanto partecipare ad allenamenti e gare non ufficiali, con quelle del circuito ufficiale che sarebbero esplicitamente vietate. Questa trasgressione ha portato alla revoca della licenza, con maxi squalifica e multa di duemila franchi svizzeri, circa 2100 euro. Il padre, Markus Brun, ha accusato la Federazione di mentire, con una commissione disciplinare che ha però classificato l'evento svoltosi in Italia come una gara a tutti gli effetti. Emily, che guida da quando aveva tre anni, si sarebbe quindi messa al volante di un kart con una potenza sensibilmente superiore a quella consentita dalla sua licenza, con la Federazione che lo vede come un grosso rischio per la bambina. Brun può correre nella categoria 'Puffo', ovvero quella riservata ai piloti più giovani che guidano un 'baby kart' con un motore a potenza sensibilmente ridotta. Il padre però afferma che Emily ha saltato questa categoria, in quanto il veicolo era semplicemente troppo lento per le sue abilità. La commissione disciplinare ha attribuito la responsabilità principale ai genitori, visto che una bambina di cinque anni non può conoscere le regole. Markus Brun ritiene che la sentenza sia errata, in quanto Emily era stata invitata e non era esplicitamente richiesta alcuna licenza per la gara.

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