Ballando, Mariotto svela: “Eravamo tutti spaventati”. Poi, il consiglio a Matano e d’Urso

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Guillermo Mariotto svela alcuni retroscena della prima puntata di Ballando con le stelle. Ospite oggi a La volta buona, il giurato del dance show di Rai1 ha raccontato le "paure" vissute dalla giuria nel corso della prima puntata andata in onda sabato sera, a causa dei nuovi ingressi dietro il bancone di Alberto Matano e Barbara D'Urso al posto di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Una nuova squadra che avrebbe creato, inizialmente, tensione e "ansia da prestazione". "Eravamo tutti spaventati, io avevo il cuore in bocca. Sembrava stessimo per andare in onda per la prima volta", ha raccontato Mariotto. Lo stilista venezuelano ha poi rivolto un consiglio ai nuovi giurati, invitandoli a trovare una loro identità nel programma: "Vanno stanati. Devono prendere posizione su quello che devono fare e su come devono farlo. Capisco che è stata la prima volta. Non si può fare buonismo, altrimenti succedono altre dinamiche che potrebbero stravolgere la situazione", ha detto lasciando intendere qualche dubbio sul debutto dei nuovi giurati. A commentare la nuova giuria anche Giancarlo Magalli, ospite in studio da Caterina Balivo. Il conduttore ha detto di aver apprezzato il cambiamento, anche se "Matano sembra Canino 2.0, e D'Urso sembra Lucarelli 2.0". Nel corso della puntata si è parlato anche del giudizio espresso da Barbara D'Urso nei confronti di Ornella Muti, in gara insieme a Pasquale La Rocca. Al termine dell'esibizione di sabato sera, d’Urso ha detto di aver apprezzato il tango proposto ma sottolineando di non aver percepito "passione". Un commento che ha ricevuti fischi dal pubblico in studio e che non è piaciuto particolarmente a La Rocca, che ha risposto direttamente alle parole: "La performance è arrivata allo studio, se a lei non è arrivato va bene così". Anche Rossella Erra si è espressa sull’argomento. L'opinionista ha raccontato che tra Ornella Muti e Barbara D'Urso in passato ci sarebbe stata "un'incomprensione", senza però entrare nei dettagli del precedente.

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