Autostrade per l’Italia, Leonardo e Reale Mutua le prime eccellenze del welfare italiano

(Adnkronos) – Sono Autostrade per l’Italia, Leonardo e Reale Mutua le prime tre aziende italiane a ottenere Italian Welfare Excellence, il prestigioso riconoscimento assegnato dall’Osservatorio Italian Welfare alle organizzazioni che si distinguono per la qualità e la completezza dei propri sistemi di welfare, capaci di rispondere ai fabbisogni delle persone e di generare un elevato impatto sociale. La premiazione si è svolta a Villa Miani, a Roma, nell’ambito della terza edizione del Global Welfare Summit, durante il panel 'Le eccellenze del welfare italiano, i modelli che fanno la differenza', dedicato alla valorizzazione delle migliori esperienze del panorama nazionale. "Autostrade per l’Italia, Leonardo e Reale Mutua rappresentano tre esempi di eccellenza nel panorama italiano, capaci di costruire sistemi di welfare completi, di rispondere concretamente ai bisogni delle persone e di generare un elevato impatto sociale. Con l’Italian Welfare Excellence vogliamo valorizzare questi modelli e farne un punto di riferimento per l’intero mercato. La sfida che lanciamo dal Global Welfare Summit è ridurre il welfare gap, affinchè le eccellenze diventino un motore di cambiamento, capace di trainare l’evoluzione del sistema e favorire l’accesso a maggiori tutele e servizi anche per i lavoratori delle piccole e medie imprese e delle filiere produttive", dichiara Stefano Castrignanò, presidente dell’Osservatorio Italian Welfare. Alla base del riconoscimento c’è il Global Welfare Model, la metodologia scientifica sviluppata dall’Osservatorio Italian Welfare che misura, attraverso dieci pilastri fondamentali, la qualità complessiva delle tutele e dei servizi a disposizione dei lavoratori, considerando sia il welfare derivante dalla contrattazione collettiva sia quello introdotto autonomamente dalle aziende. La valutazione tiene conto della capacità del sistema di rispondere ai bisogni delle persone, del livello di inclusività e dell’impatto sociale generato. Le aziende che raggiungono gli standard più elevati ottengono la certificazione Italian Welfare Excellence ed entrano nel relativo albo. A inaugurare l’Albo sono tre importanti realtà del panorama industriale, assicurativo e infrastrutturale italiano: Autostrade per l’Italia, Leonardo e Reale Mutua. "Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio perché premia un modello in cui il welfare è parte essenziale del nostro modo di fare impresa e una leva strategica di benessere, innovazione e competitività. In questa visione, il dialogo e l’ascolto delle organizzazioni sindacali, il dialogo istituzionale e con i territori non rappresentano passaggi formali, ma il metodo attraverso il quale possiamo leggere i cambiamenti, comprendere i bisogni delle persone e trasformare esperienze concrete in tutele più avanzate e in un patrimonio comune", sottolinea Antonio Cavallera, direttore human capital & organization di Autostrade per l’Italia. "Ricevere il riconoscimento Italian Welfare Excellence è per Leonardo motivo di orgoglio e uno stimolo a continuare a innovare. Il welfare crea valore quando smette di essere una somma di servizi e diventa parte integrante del modo in cui un’azienda si prende cura delle proprie persone, rafforzando al tempo stesso qualità, competitività e futuro dell’impresa", afferma Antonio Liotti, chief people & organization officer di Leonardo. "La certificazione Italian Welfare Excellence valorizza un impegno che per Reale Mutua nasce dalla propria natura mutualistica: promuovere il benessere delle persone attraverso un modello di welfare concreto, inclusivo e sostenibile. Un riconoscimento che conferma la coerenza tra i nostri valori e le nostre azioni", commenta Anna Gioannini, Group Corporate Wellbeing Director di Reale Group. Con il riconoscimento delle prime Italian Welfare Excellence, l’Osservatorio Italian Welfare avvia un percorso di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, con l’obiettivo di farne un riferimento per l’intero mercato e contribuire alla diffusione di sistemi di welfare sempre più completi, inclusivi e capaci di generare valore sociale.

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