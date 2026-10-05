Atp Tokyo, Alcaraz vola in finale: Munar battuto in tre set

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Carlos Alcaraz vola in finale all'Atp 500 di Tokyo. Oggi, lunedì 5 ottobre, il tennista spagnolo ha battuto il connazionale Jaume Munar in tre set con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-1 in due ore e 33 minuti al termine di una partita più complicata del previsto, soprattutto nel primo parziale, ma in cui Alcaraz ha confermato i progressi mostrati già agli US Open. Dopo un primo set equilibrato e sofferto, che Alcaraz ha perso 7-5, Munar è calato a livello fisico e mentale, concedendo al connazionale l'occasione per reagire e prendersi agevolmente i due parziali successivi. Lo spagnolo, scivolato al numero 3 del ranking Atp, è riuscito così a tornare in finale a Tokyo, dove ha conquistato il titolo lo scorso anno. Ora ad attenderlo ci sarà uno tra Lehecka e Vacherot.

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